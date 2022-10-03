Олег Тактаров оценил шансы Махачева на победу в бою с Оливейрой

Победитель турнира UFC 6 и ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался об ожидаемом титульном поединке в лёгком весе (до 70 кг) между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым, который состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 280.

«В Дубае я встретился с одним из влиятельных людей из королевской семьи. Он один из ведущих шейхов. Мне было приятно, что он подарил нам с товарищем билет на самое ожидаемое шоу этого года – UFC 280 в Абу-Даби.

Прежде всего там будет интригующий бой Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой. Там действительно шансы 50 на 50, победителя предсказать сложно. Сейчас любые разговоры о предматчевых раскладах — это болтовня», – приводит слова Тактарова MMA.Metaratings.ru.