Исмагулов: пояс UFC – цель, но мой гонорар должен вырасти в три раза

Казахстанский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Дамир Исмагулов сообщил, что его поединок с россиянином Арманом Царукяном, запланированный на 18 декабря в Лас-Вегасе (США), станет последним по контракту с организацией.
«Заканчивается контракт, и после этого боя они, я думаю, предложат мне условия, и будет всё зависеть от этих условий. Проблема в том, что я хочу как можно чаще драться, но они мне не дают, и я вынужден долгое время ждать.
Конечно, пояс UFC – это моя цель. Я думаю, после этого боя, в случае победы, определённая ясность будет. Я знаю, на что я способен. Я мог бы забрать пояса в других организациях, менее известных, но где мой гонорар будет больше, где не будет так, что я весь свой гонорар спускаю на подготовку, а семье ничего не остаётся. Я, если честно, устал так тренироваться. Я знаю себе цену и считаю, что мой гонорар должен вырасти в три раза», – приводит слова бойца MMA.Metaratings.ru.
Дамир Исмагулов выступает в сильнейшей организации мира с декабря 2018 года. Боец провёл пять поединков, во всех одержав победу судейским решением.
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