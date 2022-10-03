«Семьи не могут защищать себя». Член Зала славы UFC осудил Макгрегора за трэшток
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) и член Зала славы, бразильский ветеран Тито Ортис раскритиковал звёздного ирландца Конора Макгрегора за оскорбительные публичные высказывания.
«Я высказывал своё мнение и наговорил немало гадостей, но я стоял на своём. Во многом это было связано с тем, что у меня есть три правила, которым я продолжаю следовать на протяжении своей карьеры, а я соревнуюсь уже 25 лет: не говори о семье человека, не говори о стране человека и не лги.
Я наблюдаю за многими парнями и, в частности, за Конором Макгрегором. Они плохо высказываются о чужих жёнах и тому подобном, а это черта, которую нельзя пересекать. Семьи не могут защищать себя», – сказал Ортис в YouTube-подкасте Chattin Pony.
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