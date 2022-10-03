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«У него не будет проблем». Исмагулов назвал фаворита боя Махачев – Оливейра

«У него не будет проблем». Исмагулов назвал фаворита боя Махачев – Оливейра
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Казахстанский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Дамир Исмагулов высказался об ожидаемом титульном поединке между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым, который состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 280.

«Мне кажется, что у Махачева шансы на победу 60 на 40, потому что Оливейра долгое время дрался только с ударниками. Но никто из них не ввязывался с ним в борьбу, а сейчас ему предстоит бой с базовым борцом. Я думаю, что у Махачева не будет проблем в этом бою — он способен биться с Чарльзом как в стойке, так и в партере. Он фаворит», – приводит слова бойца MMA.Metaratings.ru.

Ранее в интервью Исмагулов заявил, что недоволен своим финансовым положением в UFC и рассчитывает на повышение гонорара в случае победы над россиянином Арманом Царукяном.

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