Деонтей Уайлдер сообщил, когда завершит карьеру
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе 36-летний американец Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) высказался о завершении карьеры.
«Я думаю, что посвящу себя ещё трём годам, а это, вероятно, девять боёв. Или шесть. Кто знает? Обо мне так много информации в медиа, и многое из этого неправда. Они хотят быть первыми вместо того, чтобы быть честными.
Я же решил, что возьму паузу, а затем дам всем знать, и вы услышите это из моих уст – я посвящу себя ещё трём годам. Вы должны понимать, три года – короткий срок. И они быстро пройдут, поэтому я хочу, чтобы люди насладились ими», – приводит слова бойца издание The Ring.
Напомним, 16 октября в Нью-Йорке (США) Уайлдер встретится с финном Робертом Хелениусом (31-3, 20 KO).
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