Дерек Чисора может стать следующим соперником Тайсона Фьюри

Именитый британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора получил контракт на третий поединок со звёздным соотечественником Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщил Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона дивизиона Энтони Джошуа, ранее заявивший о том, что переговоры между его подопечным и Фьюри остановлены.

«В пятницу Дерек Чисора получил контракт на бой с Тайсоном Фьюри. Итак, у нас появился ещё один кандидат», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

В своём последнем бою в июле 38-летний Чисора, до этого дважды проигравший по очкам новозеландскому экс-чемпиону Джозефу Паркеру, одолел раздельным судейским решением болгарина Кубрата Пулева.

Ранее Чисора заявил, что больше не выйдет на профессиональный ринг.