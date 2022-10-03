Дерек Чисора может стать следующим соперником Тайсона Фьюри
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Именитый британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора получил контракт на третий поединок со звёздным соотечественником Тайсоном Фьюри.
Об этом сообщил Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона дивизиона Энтони Джошуа, ранее заявивший о том, что переговоры между его подопечным и Фьюри остановлены.
«В пятницу Дерек Чисора получил контракт на бой с Тайсоном Фьюри. Итак, у нас появился ещё один кандидат», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.
В своём последнем бою в июле 38-летний Чисора, до этого дважды проигравший по очкам новозеландскому экс-чемпиону Джозефу Паркеру, одолел раздельным судейским решением болгарина Кубрата Пулева.
Ранее Чисора заявил, что больше не выйдет на профессиональный ринг.
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