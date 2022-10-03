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«Толстая картофелина размажет 99% бойцов UFC». Даррен Тилл ответил на критику Кормье

«Толстая картофелина размажет 99% бойцов UFC». Даррен Тилл ответил на критику Кормье
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Бывший претендент на титул UFC британский средневес Даррен Тилл вступился за экс-чемпиона организации в двух весовых категориях, а ныне комментатора Даниэля Кормье, часто критикуемого бойцами за свои прогнозы.

В частности, Кормье был подвергнут критике со стороны звёздного американского ветерана Нейта Диаза, когда не дал ему шансов в поединке со шведом Хамзатом Чимаевым.

«Меня по-прежнему озадачивают бойцы, которые критикуют Даниэля Кормье за его аналитическую точку зрения в MMA. Они ругаются с ним так, словно могут подраться с ним. Не забывайте, ребята, толстая картофелина всё ещё способна размазать 99% бойцов ростера в свой худший день. Давайте проявим уважение», – написал Тилл в социальных сетях.

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