Стерлинг назвал ошибку, которую Ян может совершить в бою с О’Мэлли

Обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Алджэмейн Стерлинг считает, что американец Шон О’Мэлли способен победить в бою с российским экс-чемпионом Петром Яном.

«Я считаю, что это хороший поединок для обоих парней. О’Мэлли ещё не испытывали. Он подвергался испытанию всего однажды, в бою с [Марлоном] Верой, и провалил это испытание. Понятно, что это произошло из-за травмы, потому что не каждый день вас бьют по ноге так, что отвисает ступня. У него хорошая работа ног, хорошая дистанция атаки.

И есть Ян – крайне выносливый и жёсткий. Но если он медленно начнёт бой и даст О’Мэлли возможность выбрасывать удары и набирать очки, тогда это будет печальный вечер для него», – сказал Стерлинг в интервью Submission Radio.