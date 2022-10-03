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Фото: жена Марка Цукерберга не сдержала эмоции на шоу UFC

Фото: жена Марка Цукерберга не сдержала эмоции на шоу UFC
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Присцилла Чан, жена знаменитого американского предпринимателя и миллиардера Марка Цукерберга, стала предметом обсуждения MMA-общественности после состоявшегося на минувших выходных турнира UFC Вегас 61.

В сеть попали фотографии Чан, которая крайне эмоционально реагировала на происходившие в клетке события.

Цукерберг и Чан стали одними из немногих зрителей турнира. Ранее сообщалось, что предприниматель выкупил все билеты, чтобы посмотреть бои, что вызвало неоднозначную реакцию. В частности, Цукерберга раскритиковал экс-претендент на титул организации Эл Яквинта.

Также сообщалось, что из-за визита Цукерберга на турнир не были допущены журналисты, за исключением ESPN, который является вещательным партнёром UFC и транслирует бои на своём сервисе.

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