Фото: жена Марка Цукерберга не сдержала эмоции на шоу UFC
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Присцилла Чан, жена знаменитого американского предпринимателя и миллиардера Марка Цукерберга, стала предметом обсуждения MMA-общественности после состоявшегося на минувших выходных турнира UFC Вегас 61.
В сеть попали фотографии Чан, которая крайне эмоционально реагировала на происходившие в клетке события.
Цукерберг и Чан стали одними из немногих зрителей турнира. Ранее сообщалось, что предприниматель выкупил все билеты, чтобы посмотреть бои, что вызвало неоднозначную реакцию. В частности, Цукерберга раскритиковал экс-претендент на титул организации Эл Яквинта.
Также сообщалось, что из-за визита Цукерберга на турнир не были допущены журналисты, за исключением ESPN, который является вещательным партнёром UFC и транслирует бои на своём сервисе.
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