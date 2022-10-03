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«Это будет ад». Тедди Атлас сказал, почему Джо Джойс создаст проблемы Александру Усику

«Это будет ад». Тедди Атлас сказал, почему Джо Джойс создаст проблемы Александру Усику
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Известный американский тренер и аналитик Тедди Атлас оценил шансы британского супертяжеловеса Джо Джойса в боях с соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Ранее я сказал, что Джойс напоминает мне Джорджа Формана. Он большой, сильный, и у него тяжёлый удар. Он не делает ставку на скорость, он бьёт вас дубиной. Он наступает через свой сильный и длинный джеб, похожий на телеграфный столб.

У него великолепная решимость, крепкая челюсть, как у Джорджа Формана. И он подводит поединок к черте «убить или быть убитым». Он навязывает вам свою мощь и заставляет вас драться по его правилам.

Если Джойс сможет выдержать правый удар Фьюри на старте боя, а затем пойти вперёд, как он это делает, то это будет интересно. Если Усик сможет использовать свои навыки, сможет двигаться, уклоняться, работать под углами… боже, это будет непросто. Это будет ад», – сказал Атлас в рамках выпуска на своём YouTube-подкасте.

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