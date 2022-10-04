Пауло Коста иронично отреагировал на актуальную форму 53-летнего Даны Уайта
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста отреагировал в социальных сетях на ставшее вирусным фото главы организации Даны Уайта, похваставшегося завидной для своих лет формой.
Коста опубликовал ряд шуточных картинок, в которых выдвинул теорию о том, что он поделился с Уайтом рецептом своего «секретного сока». Такую надпись боец наклеил на свою бутылку для питья после того, как его в очередной раз заподозрили в употреблении допинга.
На данный момент Уайту 53 года, он женат и воспитывает троих детей. В 2012 году Уайт сообщил, что у него диагностировали болезнь Меньера, неврологическое расстройство, и ему пришлось пройти курс лечения.
Ранее на фото Уайта отреагировал легенда организации гаваец Би-Джей Пенн.
Новость по темеБи-Джей Пенн отреагировал на актуальную физическую форму 53-летнего Даны Уайта. Фото
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