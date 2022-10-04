Пауло Коста иронично отреагировал на актуальную форму 53-летнего Даны Уайта

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста отреагировал в социальных сетях на ставшее вирусным фото главы организации Даны Уайта, похваставшегося завидной для своих лет формой.

Коста опубликовал ряд шуточных картинок, в которых выдвинул теорию о том, что он поделился с Уайтом рецептом своего «секретного сока». Такую надпись боец наклеил на свою бутылку для питья после того, как его в очередной раз заподозрили в употреблении допинга.

На данный момент Уайту 53 года, он женат и воспитывает троих детей. В 2012 году Уайт сообщил, что у него диагностировали болезнь Меньера, неврологическое расстройство, и ему пришлось пройти курс лечения.

Ранее на фото Уайта отреагировал легенда организации гаваец Би-Джей Пенн.