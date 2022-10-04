Тито Ортис рассказал, почему сорвался его бой с Даной Уайтом

Бывший обладатель титула UFC в полутяжёлой весовой категории Тито Ортис рассказал, почему сорвался его бой с президентом промоушена Даной Уайтом.
«Это на самом деле должно было произойти. Это было в контракте. Предполагалось, что деньги, полученные от боя, будут поделены 50/50. Когда дело дошло до подписания контракта, этого пункта не было. Контракт пришёл, и там было, что я зарабатываю ноль. Я сказал: «Подождите секунду, вы сказали 50/50?» Он такой: «Нет, мы не можем этого сделать». Я подумал: «Ну, тогда я не буду драться… но просто не взвешивайте весы и не говорите, что Тито не явился и боится драться», и именно это Уайт и сделал», Я ни с кем не дерусь бесплатно», — приводит слова Ортиса MMA News.
В 2007 году между Ортисом и Уайтом должен был пройти бой по правилам бокса, однако в последний момент Тито не явился на взвешивание и бой не состоялся.
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