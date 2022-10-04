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«Победа порадует меня!» Новичок UFC вновь заявил о готовности провести бой с Чимаевым

«Победа порадует меня!» Новичок UFC вновь заявил о готовности провести бой с Чимаевым
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Американский боец смешанных единоборств, новичок UFC Бо Никал разместил новый пост в своих социальных сетях, в очередной раз заявив о желании провести поединок со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Я понимаю, что Хамзат сейчас один из лучших бойцов, поэтому я должен драться с ним. Я хочу быть лучшим в мире, а это значит, что я должен побеждать лучших парней. Это порадует меня! Я рождён для этого», — написал Никал.

Напомним, в последнем бою Чимаев встречался с Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти на ринг с Нейтом Диазом, но так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.

Ранее совет Никалу дал бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:

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