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«Приближается великий день». Оливейра показал фото с тренировки перед боем с Махачевым

«Приближается великий день». Оливейра показал фото с тренировки перед боем с Махачевым
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе, бразильский боец Чарльз Оливейра разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию с тренировки. В настоящий момент Оливейра готовится к поединку с россиянином Исламом Махачевым. Противостояние пройдёт 22 октября на турнире по смешанным единоборствам UFC 280.

«Приближается великий день. Фокус на цели», — подписал фото Оливейра.

Фото: Из личного архива Чарльза Оливейры

Напомним, Махачев вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 россиянин одолел представителя США Бобби Грина. Оливейра в последнем поединке одолел представителя США Джастина Гэтжи.

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