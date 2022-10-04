Александр Емельяненко — будущему сопернику: ты очень рано поверил в себя. Видео

Известный российской боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о следующем поединке, который он проведёт с президентом промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым.



«Я в отличной форме. Скоро у меня состоится бой против главы промоушена «Арена» Еркаева Сергея. Помимо того, что он глава промоушена, он ещё и чемпион России по рукопашному бою. А я трёхкратный чемпион мира по боевому самбо. Будет противостояние двух разных видов спорта — боевое самбо победит. Это наш, русский вид спорта. Серёга, ты очень рано поверил в себя как в бойца. Я докажу тебе, что я лучше», — сказал Емельяненко.

Александр Емельяненко — Еркаеву: ты очень рано поверил в себя:

«Такого ещё не было. Бой главы промоушена против профессионального бойца. Сергей Еркаев осмелился бросить мне вызов, ещё и по правилам ММА. Посмотрим, такой ли он смелый внутри клетки. 6 ноября, ЦСКА Арена, не пропустите», — добавил Александр.