Стало известно, где Александр Емельяненко будет готовиться к следующему бою

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подготовку к следующему поединку будет проводить не в Екатеринбурге, а в Москве. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в Академии РМК.



Напомним, ранее стало известно, что Емельяненко в следующем бою сразится с президентом промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым. Противостояние пройдёт 6 ноября на арене ЦСКА.

Напомним, последний бой Емельяненко провёл с соотечественником Вячеславом Дациком. Противостояние проходило в рамках боксёрского поединка и завершилось в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок.

Александр Емельяненко — Еркаеву: ты очень рано поверил в себя: