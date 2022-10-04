О’Мэлли объяснил, почему Макгрегор — величайший из величайших

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли, выступающий в легчайшем весе UFC, комплиментарно высказался о бывшем чемпионе промоушена в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.



«Какое-то безумие, если оглянуться назад и посмотреть на Конора, когда он впервые попал в UFC. Вначале он был таким весёлым и смотреть за ним было очень занимательно. Он величайший боец всех времён. Может быть, всё-таки и не величайший. Когда встаёт вопрос о наборе навыков, трудно сказать, кто является величайшим из величайших.



Но когда речь идёт о том, кто взорвал этот спорт, кто действительно вывел его на новый уровень, кто является самым зрелищным, кто покорил большинство людей, то Конор — величайший из величайших», — сказал О’Мэлли на канале Suga в YouTube.

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках: