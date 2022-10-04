Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

О’Мэлли объяснил, почему Макгрегор — величайший из величайших

О’Мэлли объяснил, почему Макгрегор — величайший из величайших
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли, выступающий в легчайшем весе UFC, комплиментарно высказался о бывшем чемпионе промоушена в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.

«Какое-то безумие, если оглянуться назад и посмотреть на Конора, когда он впервые попал в UFC. Вначале он был таким весёлым и смотреть за ним было очень занимательно. Он величайший боец всех времён. Может быть, всё-таки и не величайший. Когда встаёт вопрос о наборе навыков, трудно сказать, кто является величайшим из величайших.

Но когда речь идёт о том, кто взорвал этот спорт, кто действительно вывел его на новый уровень, кто является самым зрелищным, кто покорил большинство людей, то Конор — величайший из величайших», — сказал О’Мэлли на канале Suga в YouTube.

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках:

Конор — ирландский Емельяненко. Много пьёт и говорит, а на деле — лишь фото голого торса Конор — ирландский Емельяненко. Много пьёт и говорит, а на деле — лишь фото голого торса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022