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«Ещё одно слово, и я тебя убью». Потерпевший рассказал в суде, как Дэвид Хэй напал на него

«Ещё одно слово, и я тебя убью». Потерпевший рассказал в суде, как Дэвид Хэй напал на него
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй схватил мужчину за горло и угрожал убить его, так как посчитал, что тот сделал уничижительные замечания в его адрес. Хэй обвиняется в нападении на мужчину по имени Никеш Джала. Инцидент произошёл 30 октября прошлого года. Сегодня, 4 октября, Дэвид предстал перед Вестминстерским магистратским судом.

«Похоже, что Хэй посчитал, что некоторые люди, сидевшие позади него, говорили уничижительные замечания о нём и его партнёре. Сейчас мы можем говорить, что мистер Хэй обхватил руками горло мистера Джалы и угрожал ему убийством, если тот скажет ещё что-нибудь в его адрес», — приводит слова прокурора Джонатана Брайана Forres Gazette.

Адвокат Хэя во время судебного заседания заявил, что его клиент не угрожал потерпевшему убийством, не хватал его за горло, а просто положил ему руку на плечо.

Сам же Джала заявил, что угроза убийством со стороны Хэя всё-таки была.

«Он сказал: «Ещё одно слово, и я тебя убью», — сказал потерпевший, вспоминая инцидент, добавив также, что Дэвид хватал его за горло.

Судебное заседание будет продолжено.

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