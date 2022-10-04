«Ещё одно слово, и я тебя убью». Потерпевший рассказал в суде, как Дэвид Хэй напал на него

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй схватил мужчину за горло и угрожал убить его, так как посчитал, что тот сделал уничижительные замечания в его адрес. Хэй обвиняется в нападении на мужчину по имени Никеш Джала. Инцидент произошёл 30 октября прошлого года. Сегодня, 4 октября, Дэвид предстал перед Вестминстерским магистратским судом.
«Похоже, что Хэй посчитал, что некоторые люди, сидевшие позади него, говорили уничижительные замечания о нём и его партнёре. Сейчас мы можем говорить, что мистер Хэй обхватил руками горло мистера Джалы и угрожал ему убийством, если тот скажет ещё что-нибудь в его адрес», — приводит слова прокурора Джонатана Брайана Forres Gazette.
Адвокат Хэя во время судебного заседания заявил, что его клиент не угрожал потерпевшему убийством, не хватал его за горло, а просто положил ему руку на плечо.
Сам же Джала заявил, что угроза убийством со стороны Хэя всё-таки была.
«Он сказал: «Ещё одно слово, и я тебя убью», — сказал потерпевший, вспоминая инцидент, добавив также, что Дэвид хватал его за горло.
Судебное заседание будет продолжено.
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