«Как же я счастлив, что тренировался с лучшим». Мухаммад провёл тренировку с Хабибом. Фото

Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад, выступающий в полусредней весовой категории (до 77 кг) в UFC, разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав о совместной тренировке с бывшим чемпионом промоушена в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.



«Как же я счастлив, что тренировался с лучшим», — подписал фото Мухаммад.

Фото: Из личного архива Белала Мухаммада

Напомним, следующий поединок Мухаммад проведёт с соотечественником Шоном Брэди. Сообщалось, что в углу Белала будет присутствовать Хабиб.



Нурмагомедов провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Об уходе из ММА Хабиб объявил в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи.

Хабиб Нурмагомедов показал, как накачать плечи: