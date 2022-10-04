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«Как же я счастлив, что тренировался с лучшим». Мухаммад провёл тренировку с Хабибом. Фото

«Как же я счастлив, что тренировался с лучшим». Мухаммад провёл тренировку с Хабибом. Фото
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Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад, выступающий в полусредней весовой категории (до 77 кг) в UFC, разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав о совместной тренировке с бывшим чемпионом промоушена в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Как же я счастлив, что тренировался с лучшим», — подписал фото Мухаммад.

Фото: Из личного архива Белала Мухаммада

Напомним, следующий поединок Мухаммад проведёт с соотечественником Шоном Брэди. Сообщалось, что в углу Белала будет присутствовать Хабиб.

Нурмагомедов провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Об уходе из ММА Хабиб объявил в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи.

Хабиб Нурмагомедов показал, как накачать плечи:

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