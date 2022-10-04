«Я тебя сломаю!» Исмаилов — будущему сопернику Иличу
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Звёздный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, что сделает отбивную из своего будущего соперника, серба Александра Илича. Их поединок состоится 7 октября в Москве и пройдёт по правилам бокса.
«Что я с ним буду делать, угадай. Отбивную!» — приводит слова Исмаилова РЕН ТВ.
Магомед также обратился к своему сопернику.
«Привет! Я жду тебя в ринге, вон там. Я тебя сломаю!» — сказал Исмаилов.
Напомним, не так давно Илич встречался с другим известным российским бойцом Александром Шлеменко и победил его в первом раунде, отправив в нокаут.
Ранее Магомед прокомментировал исход поединка между Шлеменко и представителем Бразилии Клебером Соузой.
Мага Исмаилов бросает вызов Иличу после боя со Шлеменко:
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