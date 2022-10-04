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«План на бой был выполнен». Корешков — о задачах Шлеменко на бой с Соузой

«План на бой был выполнен». Корешков — о задачах Шлеменко на бой с Соузой
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Экс-чемпион Bellator и секундант Александра Шлеменко Андрей Корешков рассказал о задачах, которые стояли перед Штормом на бой с Клебером Соузой. Напомним, противостояние проходило на турнире SFC 5 в Омске и завершилось вничью.

«Мои впечатления по бою определённо хорошие, потому что план на бой был выполнен. У этого боя было несколько задач. И самая главная задача была в том, чтобы он вышел, продышался и после долгого простоя поверил в свои силы. С этой задачей он справился абсолютно хорошо.

Также была задача психологически разгрузиться и посмотреть, на что он способен, что может и что получилось. К этому бою нужно относиться как к тренировочному. Это и был тренировочный бой, скажем так, один из этапов подготовки к бою с Магой (Исмаиловым. — Прим. «Чемпионата»). И я считаю, что Александр показал хороший и достойный бой. Со всеми задачами он справился», — сказал Корешков на YouTube-канале Александр «ШТОРМ» Шлеменко.

Исмаилов жёстко ответил Харитонову, критиковавшему Шлеменко:

Пора завязывать. Шлеменко мазал и еле дышал, ничьей он не заработал. Видео Пора завязывать. Шлеменко мазал и еле дышал, ничьей он не заработал. Видео
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