«План на бой был выполнен». Корешков — о задачах Шлеменко на бой с Соузой

Экс-чемпион Bellator и секундант Александра Шлеменко Андрей Корешков рассказал о задачах, которые стояли перед Штормом на бой с Клебером Соузой. Напомним, противостояние проходило на турнире SFC 5 в Омске и завершилось вничью.



«Мои впечатления по бою определённо хорошие, потому что план на бой был выполнен. У этого боя было несколько задач. И самая главная задача была в том, чтобы он вышел, продышался и после долгого простоя поверил в свои силы. С этой задачей он справился абсолютно хорошо.



Также была задача психологически разгрузиться и посмотреть, на что он способен, что может и что получилось. К этому бою нужно относиться как к тренировочному. Это и был тренировочный бой, скажем так, один из этапов подготовки к бою с Магой (Исмаиловым. — Прим. «Чемпионата»). И я считаю, что Александр показал хороший и достойный бой. Со всеми задачами он справился», — сказал Корешков на YouTube-канале Александр «ШТОРМ» Шлеменко.

Исмаилов жёстко ответил Харитонову, критиковавшему Шлеменко: