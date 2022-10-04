Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Андрей Корешков рассказал об ошибках Шлеменко в бою с Соузой

Андрей Корешков рассказал об ошибках Шлеменко в бою с Соузой
Комментарии

Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков высказался о выступлении одноклубника и соотечественника Александра Шлеменко в бою с бразильцем Клебером Соузой, который состоялся 30 сентября в Омске. Напомним, поединок завершился вничью по итогам трёх раундов.

«Александр показал хороший прессинг от начала до конца. Он выкручивал и взвинчивал темп до максимума. И в принципе мне понравилось, что Александр не сбавлял темп.

Что не получилось? Ну, возможно, где-то Александр чуть-чуть заряжался, бил сильнее, чем нужно было. Сказалось то, что у Александра был довольно длинный простой. И чувство клетки, и чувство в бою немножко затерялись. Но благодаря этому бою я думаю, что в скором времени всё вернётся», — сказал Корешков на YouTube-канале Александр «ШТОРМ» Шлеменко.

Новость по теме
Шлеменко обратился к Олейнику после его поражения в бою с Латифи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022