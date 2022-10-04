Андрей Корешков рассказал об ошибках Шлеменко в бою с Соузой

Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков высказался о выступлении одноклубника и соотечественника Александра Шлеменко в бою с бразильцем Клебером Соузой, который состоялся 30 сентября в Омске. Напомним, поединок завершился вничью по итогам трёх раундов.
«Александр показал хороший прессинг от начала до конца. Он выкручивал и взвинчивал темп до максимума. И в принципе мне понравилось, что Александр не сбавлял темп.
Что не получилось? Ну, возможно, где-то Александр чуть-чуть заряжался, бил сильнее, чем нужно было. Сказалось то, что у Александра был довольно длинный простой. И чувство клетки, и чувство в бою немножко затерялись. Но благодаря этому бою я думаю, что в скором времени всё вернётся», — сказал Корешков на YouTube-канале Александр «ШТОРМ» Шлеменко.
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