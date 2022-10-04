Даррен Тилл выступит на турнире UFC 282, есть соперник

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Даррен Тилл (18-4-1) вернётся в клетку организации 11 декабря на турнире UFC 282, который состоится в Лас-Вегасе (США), сообщает инсайдер ESPN Бретт Окамото.

Соперником 29-летнего Тилла станет 28-летний южноафриканец Дрикус Дю Плесси (16-2). Боец выступает в сильнейшей организации мира с октября 2020 года и успел провести три выступления, во всех одержав победы.

Тилл не дрался с сентября 2021 года, когда на турнире UFC Fight Night 191 уступил удушающим приёмом в третьем раунде американскому ветерану Дереку Брансону. Поражение стало для британца вторым подряд – за полтора месяца до этого он не справился с австралийским экс-чемпионом Робертом Уиттакером.