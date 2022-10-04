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Менеджер Ломаченко назвал сроки возможного боя за звание абсолютного чемпиона мира

Менеджер Ломаченко назвал сроки возможного боя за звание абсолютного чемпиона мира
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Эгис Климас, менеджер украинского экс-чемпиона в трёх весовых категориях Василия Ломаченко (16-2, 11 KO), назвал сроки возможного боя с победителем реванша между американцем Дэвином Хэйни и австралийцем Джорджем Камбососом, который состоится в середине октября.

«Ломаченко намерен сразиться за звание абсолютного чемпиона мира. Василий – обязательный претендент по версии WBO, но Хэйни и Камбосос согласились на реванш. Это большой бой, и мы не хотели настаивать на обязательной защите. Василий следующий.

Похоже, что Хэйни и Камбосос готовы встретиться с ним после своего реванша. И мы будем готовы к этому. Когда состоится поединок? В марте или апреле», – сказал Климас в интервью YouTube-каналу издания talkSPORT.

Напомним, 30 октября в Нью-Йорке (США) Ломаченко встретится с непобеждённым американцем Джэмейном Ортисом (16-0-1, 8 KO).

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