Альберт Туменов победил судейским решением Гаджимурада Хирамагомедова на ACA 146

Завершилось соглавное событие турнира ACA 146, который в настоящий момент проходит в Грозном (Чечня).

Бывший боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC 30-летний россиянин Альберт Туменов (22-4) встретился с 31-летним соотечественником Гаджимурадом Хирамагомедовым (13-4).

Победу единогласным решением судей (30-27, 29-28, 30-27, 30-27, 29-28) одержал Альберт Туменов. Победа стала для него шестой подряд после того, как в октябре 2016 года он проиграл удушающим приёмом в третьем раунде действующему чемпиону UFC в полусреднем весе британцу Леону Эдвардсу.

Хирамагомедов прервал победную серию из четырёх выступлений – боец не проигрывал с июня 2020 года, когда на ACA 107 по очкам уступил соотечественнику Абубакару Вагаеву.