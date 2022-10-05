Бывший боец UFC обвинил Дану Уайта во лжи за слова о присутствии Цукерберга на турнире

Бывший боец UFC, а ныне стендап комик и ведущий, американец Брендан Шауб раскритиковал президента организации Дану Уайта, ранее отрицавшего слух о том, что звёздный предприниматель Марк Цукерберг выкупил все места, чтобы посмотреть турнир UFC Vegas 61.

«Маккензи Дерн на пресс-конференции сказала, что Марк Цукерберг арендовал всю арену, чтобы посмотреть турнир UFC Fight Night. Итак, имела место «наличная» история, несмотря на дерьмовые заявления Даны Уайта.

И у меня нет проблем с этим, но вы когда-нибудь встречали промоутера, который не лжёт? Назовите хотя бы одного, который этого не делал. Никого не можете вспомнить? И я тоже! Большинство промоутеров – подонки, чуваки», – сказал Шауб в рамках выпуска на своём YouTube-канале.