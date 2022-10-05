Макгрегор сделал прогноз на бой Махачева с Оливейрой на UFC 280

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сделал свой прогноз на титульный бой в лёгком весе на турнире UFC 280 между российским бойцом Исламом Махачевым и представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.
«Оливейра или Ислам? Оливейра, легко», — гласит публикация Макгрегора в «Твиттере».
Напомним, Оливейра и Махачев будут сражаться за вакантный пояс UFC в лёгком весе на турнире UFC 280 после того, как бразилец был лишен титула за перевес на 0,45 кг в недавней защите титула над Джастином Гэтжи, которую он выиграл в первом раунде.
Оливейра занимает первое место в рейтинге UFC в лёгком весе. Он выиграл 11 боёв подряд в UFC и имеет счет 3-0 в титульных боях с тех пор, как завоевал пояс, победив Майкла Чендлера в 2021 году. Махачев же является четвёртым в рейтинге и идёт на победной серии из 10 боёв.
Напомним, бой Махачева с Оливейрой пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) на UFC 280, который запланирован на 22 октября.
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