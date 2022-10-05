Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор назвал самого жёсткого оппонента в своей карьере

Конор Макгрегор назвал самого жёсткого оппонента в своей карьере
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал, кто был самым жёстким соперником в его карьере. Соответствующий пост Макгрегор разместил в своих социальных сетях. По словам 34-летнего ирландца, им является известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз.

Напомним, Макгрегор и Диаз дважды сражались друг с другом. В марте 2016 года на турнире UFC 196 Нейт одержал досрочную победу, нанеся Конору первое поражение в карьере в UFC. Тот бой был признан лучшим поединком вечера, а для ирландца был дебютным в полусреднем весе. В августе того же года состоялся реванш: Макгрегор победил решением большинства судей.

5 самых жёстких потасовок в истории ММА:

Конор — ирландский Емельяненко. Много пьёт и говорит, а на деле — лишь фото голого торса Конор — ирландский Емельяненко. Много пьёт и говорит, а на деле — лишь фото голого торса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022