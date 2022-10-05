Конор Макгрегор назвал самого жёсткого оппонента в своей карьере
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал, кто был самым жёстким соперником в его карьере. Соответствующий пост Макгрегор разместил в своих социальных сетях. По словам 34-летнего ирландца, им является известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз.
Напомним, Макгрегор и Диаз дважды сражались друг с другом. В марте 2016 года на турнире UFC 196 Нейт одержал досрочную победу, нанеся Конору первое поражение в карьере в UFC. Тот бой был признан лучшим поединком вечера, а для ирландца был дебютным в полусреднем весе. В августе того же года состоялся реванш: Макгрегор победил решением большинства судей.
5 самых жёстких потасовок в истории ММА:
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