Конор Макгрегор раскрыл, в каком весе проведёт следующий бой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор дал понять, в каком весе намерен провести следующий поединок. На соответствующий вопрос Макгрегор ответил в своих социальных сетях.



«Следующий бой в полусреднем весе?» — поинтересовались у Макгрегора.

«Определённо», — ответил Конор.

Отметим, что последние схватки Макгрегор проводил в лёгком весе.

Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся летом 2021 года, проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. С тех пор 34-летний ирландский боец переключился на занятия в тренажёрном зале.

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках: