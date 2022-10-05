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Конор Макгрегор раскрыл, в каком весе проведёт следующий бой

Конор Макгрегор раскрыл, в каком весе проведёт следующий бой
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор дал понять, в каком весе намерен провести следующий поединок. На соответствующий вопрос Макгрегор ответил в своих социальных сетях.

«Следующий бой в полусреднем весе?» — поинтересовались у Макгрегора.
«Определённо», — ответил Конор.

Отметим, что последние схватки Макгрегор проводил в лёгком весе.

Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся летом 2021 года, проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. С тех пор 34-летний ирландский боец переключился на занятия в тренажёрном зале.

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках:

Конор — ирландский Емельяненко. Много пьёт и говорит, а на деле — лишь фото голого торса Конор — ирландский Емельяненко. Много пьёт и говорит, а на деле — лишь фото голого торса
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