Конор Макгрегор раскрыл, в каком весе проведёт следующий бой
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор дал понять, в каком весе намерен провести следующий поединок. На соответствующий вопрос Макгрегор ответил в своих социальных сетях.
«Следующий бой в полусреднем весе?» — поинтересовались у Макгрегора.
«Определённо», — ответил Конор.
Отметим, что последние схватки Макгрегор проводил в лёгком весе.
Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся летом 2021 года, проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу. С тех пор 34-летний ирландский боец переключился на занятия в тренажёрном зале.
Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках:
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