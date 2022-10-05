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Шавкат Рахимов узнал имя нового соперника за вакантный титул IBF

Шавкат Рахимов узнал имя нового соперника за вакантный титул IBF
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Российский боец RCC Boxing Promotions, первый номер мирового рейтинга IBF во втором полулёгком весе Шавкат Рахимов (16-0-1, 13 КО) получил нового соперника на поединок за титул чемпиона мира, информирует ESPN US.

Изначально он должен был драться 5 ноября с представителем Уэльса Джо Кординой (15-0, 9 КО), но тот сломал руку, вследствие чего в IBF его лишили титула. Теперь титул стал вакантным. За него и будет сражаться Рахимов. Соперником Шавката стал Зельфа Барретт.

Напомним, Рахимов уже проводил бой за титул чемпиона мира в этой весовой категории. Его противостояние с американцем Джозефом Диасом завершилось вничью, и пояс так и остался вакантным.

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