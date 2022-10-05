Абдул-Рахман Дудаев получил денежный бонус от ACA, который в три раза больше, чем в UFC
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Российский боец смешанных единоборств Абдул-Рахман Дудаев будет награждён денежным бонусом в размере $ 150 тыс. за лучшее выступление вечера на турнире АСА 146. Об этом информирует пресс-служба промоушена. Отметим, что в американском промоушене UFC денежные бонусы, как правило, равняются $ 50 тыс.
Напомним, на ACA 146, который состоялся в Грозном, Дудаев встречался с представителем Бразилии Элисмаром Лимой и победил его техническим нокаутом в первом раунде.
В главном событии спортивного мероприятия бывший чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) россиянин Саламу Абдурахманов проводил поединок с бразильцем Рене Пессоа и победил его, став обязательным претендентом на титул.
Новость по темеРезультаты всех боёв турнира ACA 146
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