Абдул-Рахман Дудаев получил денежный бонус от ACA, который в три раза больше, чем в UFC

Российский боец смешанных единоборств Абдул-Рахман Дудаев будет награждён денежным бонусом в размере $ 150 тыс. за лучшее выступление вечера на турнире АСА 146. Об этом информирует пресс-служба промоушена. Отметим, что в американском промоушене UFC денежные бонусы, как правило, равняются $ 50 тыс.



Напомним, на ACA 146, который состоялся в Грозном, Дудаев встречался с представителем Бразилии Элисмаром Лимой и победил его техническим нокаутом в первом раунде.



В главном событии спортивного мероприятия бывший чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) россиянин Саламу Абдурахманов проводил поединок с бразильцем Рене Пессоа и победил его, став обязательным претендентом на титул.