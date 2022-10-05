Бетербиев высказался о Рамзане Кадырове

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF россиянин Артур Бетербиев разместил новый пост в своих социальных сетях, где комплиментарно высказался о главе Чечни Рамзане Кадырове, поздравив его с днём рождения. Сегодня, 5 октября, Кадырову исполнилось 46 лет.



«Дорогие друзья! Сегодня свой день рождения отмечает человек, заслуги которого сложно сосчитать! Глава Чеченской Республики, Герой России, мой дорогой БРАТ Рамзан Ахматович стал легендой при жизни!



Он является примером верующего мусульманина, храброго воина, достойного Лидера! Горжусь тем, что Рамзан Ахматович имеет непосредственное отношение к моей карьере!



Под его руководством выросли целые города, развивалась социально-экономическая сфера! Наша республика впервые за всю свою историю достигла небывалого благополучия и побила десятки мировых рекордов.



Я от всей души поздравляю Главу Чеченской Республики с днём рождения!» — написал Бетербиев.

Фото: Из личного архива Артура Бетербиева

Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв: