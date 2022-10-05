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«Таким мотивированным я ещё никогда не был!» Мухаммад Мокаев — о следующем бое на UFC 280

«Таким мотивированным я ещё никогда не был!» Мухаммад Мокаев — о следующем бое на UFC 280
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Британский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммад Мокаев (8-0) разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о предстоящем поединке с канадцем Малкольмом Гордоном (14-5). Противостояние состоится на турнире UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск.

«Таким мотивированным на бой я ещё никогда не был! Теперь я не буду сражаться только за себя. Осталось 18 дней», — написал Мокаев.

Напомним, Мухаммад дебютировал в UFC в поединке с представителем США Коди Дёрденом. Бой проходил на турнире UFC Fight Night 204 и завершился в первом раунде, после того как Мокаев успешно провёл удушающий приём через 58 секунд после стартового гонга. В последнем бою он одолел американца Чарльза Джонсона.

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