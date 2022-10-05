Цзю отреагировал на решение IBA допустить до соревнований спортсменов из России и Беларуси

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал решение совета директоров Международной ассоциации бокса (IBA) допустить боксёров из Российской Федерации и Беларуси к международным соревнованиям.



«Как и все, очень рад решению Международной ассоциации бокса позволить спортсменам из России и Беларуси принимать участие в соревнованиях», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Комментируя своё решение, в IBA отметили, что организация твёрдо убеждена, что политика не должна оказывать никакого влияния на спорт, а потому всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия. Ранее Цзю прокомментировал возможный реванш между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.