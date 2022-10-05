Доброшрифт Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Цзю отреагировал на решение IBA допустить до соревнований спортсменов из России и Беларуси

Цзю отреагировал на решение IBA допустить до соревнований спортсменов из России и Беларуси
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал решение совета директоров Международной ассоциации бокса (IBA) допустить боксёров из Российской Федерации и Беларуси к международным соревнованиям.

«Как и все, очень рад решению Международной ассоциации бокса позволить спортсменам из России и Беларуси принимать участие в соревнованиях», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Комментируя своё решение, в IBA отметили, что организация твёрдо убеждена, что политика не должна оказывать никакого влияния на спорт, а потому всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия. Ранее Цзю прокомментировал возможный реванш между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

Новость по теме
Цзю выступил против проведения реванша Емельяненко с Дациком
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022