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Тищенко: надеюсь, что после решения IBA другие федерации тоже начнут допускать россиян

Тищенко: надеюсь, что после решения IBA другие федерации тоже начнут допускать россиян
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Победитель Олимпийских игр 2004 и 2008 года россиянин Алексей Тищенко выразил надежду, что после постановления совета директоров Международной ассоциации бокса (IBA) о допуске российских и белорусских боксёров к международным соревнованиям аналогичные постановления выпустят и другие федерации.

«Надеюсь, что после такого решения многие международные федерации других видов спорта тоже начнут допускать наших спортсменов на соревнования. Но для начала надо, чтобы наши боксёры уже выступили на международных турнирах, и после этого, наверно, пойдёт какой-то процесс в других федерациях», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее решение IBA прокомментировал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.

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