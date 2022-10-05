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Губерниев: было бы странно, если при российском руководителе IBA было антироссийское лобби

Губерниев: было бы странно, если при российском руководителе IBA было антироссийское лобби
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение совета директоров Международной ассоциации бокса (IBA) допустить боксёров из Российской Федерации и Беларуси к международным соревнованиям.

«Президент международной ассоциации бокса, а именно российский господин Кремлёв продлил свои полномочия. Поэтому было бы странно, если при российском руководителе федерации было бы серьёзное антироссийское лобби.

Надо только порадоваться и поприветствовать данное решение. Очень надеюсь, что наши боксёры будут выступать с флагом, гимном. Но надо понимать, что противодействие будет большое и ситуация может меняться буквально каждый день.

Вряд ли другие федерации смогут допустить наших спортсменов на международные соревнования после того, как на соревнования были допущены российские и белорусские боксёры», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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