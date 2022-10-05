Алджэмейн Стерлинг показал, как готовится к следующему бою на UFC 280. Фото

Обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост в своих социальных сетях, показав несколько фотографий с тренировки. В настоящий момент Алджэмейн готовится к поединку с соотечественником Ти Джеем Диллашоу. Их бой состоится на турнире UFC 280.



«Не могу дождаться, когда встану в центре октагона и впитаю энергию толпы! Мы живём этим дерьмом», — написал Стерлинг.

Фото: Из личного архива Алджэмейна Стерлинга

Фото: Из личного архива Алджэмейна Стерлинга

Фото: Из личного архива Алджэмейна Стерлинга

Напомним, последний поединок Стерлинг провёл на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, где встречался с известным российским бойцом Петром Яном. Противостояние завершилось победой Алджэмейна раздельным судейским решением.

Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Яна: