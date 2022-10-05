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В Госдуме надеются, что примеру Международной ассоциации бокса последуют другие федерации

В Госдуме надеются, что примеру Международной ассоциации бокса последуют другие федерации
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Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался по поводу постановления совета директоров Международной ассоциации бокса (IBA) допустить боксёров из Российской Федерации и Беларуси к международным соревнованиям.

«Хочу поздравить Международную федерацию бокса, российскую федерацию бокса, всех боксёров, тренеров, любителей бокса России. Допуск наших спортсменов на международные соревнования по боксу — это единственное справедливое решение, которое должно было быть. Спортсмены не должны страдать из-за международной ситуации, изменения настроения тех или иных руководителей или организаций.

Надеемся, что примеру Международной ассоциации бокса последуют другие международные федерации. Надо возвращать спортсменов. Очень важно — с гимном и флагом», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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