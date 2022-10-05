Стало известно, смогут ли россияне выступать с флагом и с гимном
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Российские спортсмены будут принимать участие в соревнованиях под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) под национальным флагом и с гимном страны. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBA.
Напомним, за отмену своего предыдущего решения о боксёрах из Российской Федерации и Беларуси совет директоров Международной ассоциации бокса проголосовал сегодня, 5 октября. В опубликованном релизе подчеркнули, что Международная ассоциация бокса твёрдо убеждена в том, что политика не должна влиять на спорт, а потому всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия.
Ранее мнением о решении IBA поделился бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев.
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