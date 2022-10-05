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В UFC анонсировали следующий бой Холланда. Ранее он объявил о завершении карьеры

В UFC анонсировали следующий бой Холланда. Ранее он объявил о завершении карьеры
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Поединок с участием американских бойцов Стивена Томпсона и Кевина Холланда станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC Orlando. Об этом информирует пресс-служба UFC. Спортивное мероприятие состоится в ночь с 3 на 4 декабря мск.

«Фанаты боёв, у нас есть для вас подарок. Бой Стивена Томпсона и Кевина Холланда возглавит турнир UFC Orlando», — говорится в сообщении UFC.

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, ранее Холланд заявлял, что завершил карьеру. Последний бой он провёл со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и проиграл ему в первом раунде после того, как Хамзат провёл удушающий приём. Томпсон в последнем бою встречался с соотечественником Белалом Мухаммадом и проиграл ему единогласным решением судей.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:

«Хамзат — нулевой салага». Реакция UFC на победу Чимаева и его провал на взвешивании «Хамзат — нулевой салага». Реакция UFC на победу Чимаева и его провал на взвешивании
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