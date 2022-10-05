«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в отдел «Бокс/ММА»
Поделиться
«Чемпионату» требуются журналисты (корреспонденты и авторы статей) в отдел «Бокс/ММА».
Требования: грамотность, опыт работы в интернет-изданиях, оперативность, обязательность, уверенное ориентирование в мире единоборств.
График — по согласованию. Заработная плата определяется по итогам собеседования.
Присылайте резюме на электронную почту: Igor.Bragin@rambler-co.ru
- 5 октября 2022
-
16:35
-
16:30
-
16:24
-
16:11
-
15:25
-
15:18
-
15:10
-
14:50
-
14:49
-
14:47
-
14:37
-
14:35
-
14:04
-
13:46
-
13:32
-
13:23
-
13:00
-
12:48
-
12:10
-
11:47
-
11:19
-
10:41
-
10:26
-
10:10
-
09:25
-
09:18
-
09:09
-
03:45
-
01:06
-
00:01
- 4 октября 2022
-
22:40
-
21:47
-
21:26
-
20:52
-
20:07
Партнерский контент