Умар Кремлёв выступил с заявлением после решения IBA в отношении россиян и белорусов

Президент Международной ассоциации бокса (IBA), россиянин Умар Кремлёв выступил с призывом ко всем международным спортивным федерациям последовать примеру IBA. Напомним, IBA сегодня, 5 октября, допустила боксёров из России и Беларуси к международным соревнованиям под своей эгидой, причём с флагом и гимном.



«Я призываю все международные ассоциации принять такое решение, потому что это правильное решение. Наша задача как спортивных функционеров — защищать наших любимых спортсменов и быть миротворцами во всём, призывать всех к миру. Спорт для того и создан, чтобы нести в мир добро. Призываю всех присоединиться к нашим решениям», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв: