Умар Кремлёв выступил с заявлением после решения IBA в отношении россиян и белорусов
Поделиться
Президент Международной ассоциации бокса (IBA), россиянин Умар Кремлёв выступил с призывом ко всем международным спортивным федерациям последовать примеру IBA. Напомним, IBA сегодня, 5 октября, допустила боксёров из России и Беларуси к международным соревнованиям под своей эгидой, причём с флагом и гимном.
«Я призываю все международные ассоциации принять такое решение, потому что это правильное решение. Наша задача как спортивных функционеров — защищать наших любимых спортсменов и быть миротворцами во всём, призывать всех к миру. Спорт для того и создан, чтобы нести в мир добро. Призываю всех присоединиться к нашим решениям», — приводит слова Кремлёва ТАСС.
Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв:
Комментарии
- 5 октября 2022
-
16:35
-
16:30
-
16:24
-
16:11
-
15:25
-
15:18
-
15:10
-
14:50
-
14:49
-
14:47
-
14:37
-
14:35
-
14:04
-
13:46
-
13:32
-
13:23
-
13:00
-
12:48
-
12:10
-
11:47
-
11:19
-
10:41
-
10:26
-
10:10
-
09:25
-
09:18
-
09:09
-
03:45
-
01:06
-
00:01
- 4 октября 2022
-
22:40
-
21:47
-
21:26
-
20:52
-
20:07
Партнерский контент