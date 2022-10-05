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Умар Кремлёв выступил с заявлением после решения IBA в отношении россиян и белорусов

Умар Кремлёв выступил с заявлением после решения IBA в отношении россиян и белорусов
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA), россиянин Умар Кремлёв выступил с призывом ко всем международным спортивным федерациям последовать примеру IBA. Напомним, IBA сегодня, 5 октября, допустила боксёров из России и Беларуси к международным соревнованиям под своей эгидой, причём с флагом и гимном.

«Я призываю все международные ассоциации принять такое решение, потому что это правильное решение. Наша задача как спортивных функционеров — защищать наших любимых спортсменов и быть миротворцами во всём, призывать всех к миру. Спорт для того и создан, чтобы нести в мир добро. Призываю всех присоединиться к нашим решениям», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв:

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