Энтони Смит: Ян — удобный соперник для О'Мэлли

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американский ветеран Энтони Смит поделился ожиданиями от боя Петра Яна и Шона О'Мэлли.



«Ян является одним из самых удобных соперников для О'Мэлли, если говорить о стилях. Я не могу сказать, что Шон — фаворит, но ему по силам победить. Это будет интересное противостояние. Если Шон верно разыграет свои карты, то у него будут шансы на успех», — приводит слова Смита MMAJunkie.



Напомним, бой между О'Мэлли и Яном состоится 22 октября в Абу-Даби. Поединок пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 280.



О'Мэлли в последнем бою встречался с бразильцем Педро Муньосом на UFC 276. Поединок был остановлен во втором раунде из-за попадания Шона в глаз сопернику. После продолжительной паузы судья принял решение не продолжать бой. Ян в последнем бою уступил американцу Алджэмейну Стерлингу.