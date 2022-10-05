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Энтони Смит: Ян — удобный соперник для О'Мэлли

Энтони Смит: Ян — удобный соперник для О'Мэлли
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Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американский ветеран Энтони Смит поделился ожиданиями от боя Петра Яна и Шона О'Мэлли.

«Ян является одним из самых удобных соперников для О'Мэлли, если говорить о стилях. Я не могу сказать, что Шон — фаворит, но ему по силам победить. Это будет интересное противостояние. Если Шон верно разыграет свои карты, то у него будут шансы на успех», — приводит слова Смита MMAJunkie.

Напомним, бой между О'Мэлли и Яном состоится 22 октября в Абу-Даби. Поединок пройдёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 280.

О'Мэлли в последнем бою встречался с бразильцем Педро Муньосом на UFC 276. Поединок был остановлен во втором раунде из-за попадания Шона в глаз сопернику. После продолжительной паузы судья принял решение не продолжать бой. Ян в последнем бою уступил американцу Алджэмейну Стерлингу.

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