Альдо подтвердил, что закончил карьеру в ММА

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) 36-летний бразилец Жозе Альдо (31-8) исключил возвращение в ММА.
«Я сейчас в поиске лучшего пути. В смешанных единоборствах меня точно не будет. Спасибо за приглашения в промоушены, но я связан с UFC контрактом. Посмотрим, что будет дальше. Один из вариантов — бокс. Это давняя мечта. У меня есть несколько лет боёв. Сейчас у меня родился сын, я хотел бы быть с ним. После этого посмотрим, что будет», — приводит слова Альдо MMAFighting.
Бразилец дебютировал в сильнейшей организации мира на турнире UFC 129 в апреле 2011 года, будучи чемпионом полулёгкого веса, и за последующие три года провёл семь защит титула кряду.
В декабре 2015 года Альдо проиграл нокаутом ирландцу Конору Макгрегору, однако затем вновь стал чемпионом, повторно победив американца Фрэнка Эдгара. После двух поражений от американца Макса Холлоуэя и проигрыша австралийцу Алексу Волкановски бразилец перешёл в легчайший вес, где и провёл последние годы карьеры.
Всего же в UFC Альдо выступил 20 раз. В своём последнем бою на турнире UFC 278 в августе Жозе уступил единогласным решением судей грузинскому бойцу легчайшего веса (до 61 кг) Мерабу Двалишвили.
- 5 октября 2022
-
23:59
-
22:52
-
22:19
-
21:49
-
20:45
-
19:51
-
18:59
-
17:44
-
16:35
-
16:30
-
16:24
-
16:11
-
15:25
-
15:18
-
15:10
-
14:50
-
14:49
-
14:47
-
14:37
-
14:35
-
14:04
-
13:46
-
13:32
-
13:23
-
13:00
-
12:48
-
12:10
-
11:47
-
11:19
-
10:41
-
10:26
-
10:10
-
09:25
-
09:18
-
09:09