Альдо подтвердил, что закончил карьеру в ММА

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) 36-летний бразилец Жозе Альдо (31-8) исключил возвращение в ММА.



«Я сейчас в поиске лучшего пути. В смешанных единоборствах меня точно не будет. Спасибо за приглашения в промоушены, но я связан с UFC контрактом. Посмотрим, что будет дальше. Один из вариантов — бокс. Это давняя мечта. У меня есть несколько лет боёв. Сейчас у меня родился сын, я хотел бы быть с ним. После этого посмотрим, что будет», — приводит слова Альдо MMAFighting.



Бразилец дебютировал в сильнейшей организации мира на турнире UFC 129 в апреле 2011 года, будучи чемпионом полулёгкого веса, и за последующие три года провёл семь защит титула кряду.



В декабре 2015 года Альдо проиграл нокаутом ирландцу Конору Макгрегору, однако затем вновь стал чемпионом, повторно победив американца Фрэнка Эдгара. После двух поражений от американца Макса Холлоуэя и проигрыша австралийцу Алексу Волкановски бразилец перешёл в легчайший вес, где и провёл последние годы карьеры.



Всего же в UFC Альдо выступил 20 раз. В своём последнем бою на турнире UFC 278 в августе Жозе уступил единогласным решением судей грузинскому бойцу легчайшего веса (до 61 кг) Мерабу Двалишвили.