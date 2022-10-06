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Друг Яна объяснил, почему Пётр может проиграть О`Мэлли

Друг Яна объяснил, почему Пётр может проиграть О`Мэлли
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Российский боец команды «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин рассказал, по какой причине россиянин Пётр Ян может уступить британцу Шону О`Мэлли.

«ММА – это же такой вид спорта, там перчатки четыре унции, у всех есть шанс. Поэтому у О’Мэлли есть шанс на удар, лаки-панч.

Команда Яна недооценила Стерлинга? Мне кажется, другие факторы сыграли. Недооценки никакой не было. Всегда его расценивали как серьёзного соперника.

Недооценка О’Мэлли? Как может быть недооценка? Это же такой вид спорта, где ты чуть-чуть расслабишь булки, то можешь в потолок потом смотреть. К каждому бою готовимся серьёзно, независимо от соперника», — рассказал Хамзин в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

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