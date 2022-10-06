Исмаилов: 30 млн рублей за бой — нормальная сумма. Мы не должны всё время голодать

Звёздный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался по поводу своего гонорара за бой с Александром Иличем.
Их поединок состоится 7 октября в Москве и пройдёт по правилам бокса.
«На самом деле я всем называл эту сумму. Просто не все здраво оценили. Я считаю, что 30 миллионов — это нормальная сумма для меня, который потихонечку идёт к завершению своей карьеры. Опять же, мы не должны всё время голодать.
Это хорошая история. Илич — человек, который залез в наше противостояние с Александром Шлеменко и нокаутировал его, немного пошатнул. Естественно, исходя из этого, мой прицел полностью был на Иличе. Я собираюсь его победить, немного поставить в равное положение наше противостояние со Шлеменко, а потом порешать вопрос с Александром.
Я считаю, что это большая история. Магомед Исмаилов — это большое имя. Противостояние против Александра Илича — это большая история в отличном промоушене Pravda. Если мне сейчас кто-то предложит меньше 30 миллионов, я не соглашусь», — сказал Исмаилов в эфире передачи «ХукВам».
- 6 октября 2022
-
10:51
-
09:55
-
09:20
-
01:33
-
00:56
- 5 октября 2022
-
23:59
-
22:52
-
22:19
-
21:49
-
20:45
-
19:51
-
18:59
-
17:44
-
16:35
-
16:30
-
16:24
-
16:11
-
15:25
-
15:18
-
15:10
-
14:50
-
14:49
-
14:47
-
14:37
-
14:35
-
14:04
-
13:46
-
13:32
-
13:23
-
13:00
-
12:48
-
12:10
-
11:47
-
11:19
-
10:41