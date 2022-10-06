Исмаилов: 30 млн рублей за бой — нормальная сумма. Мы не должны всё время голодать

Звёздный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался по поводу своего гонорара за бой с Александром Иличем.

Их поединок состоится 7 октября в Москве и пройдёт по правилам бокса.

«На самом деле я всем называл эту сумму. Просто не все здраво оценили. Я считаю, что 30 миллионов — это нормальная сумма для меня, который потихонечку идёт к завершению своей карьеры. Опять же, мы не должны всё время голодать.



Это хорошая история. Илич — человек, который залез в наше противостояние с Александром Шлеменко и нокаутировал его, немного пошатнул. Естественно, исходя из этого, мой прицел полностью был на Иличе. Я собираюсь его победить, немного поставить в равное положение наше противостояние со Шлеменко, а потом порешать вопрос с Александром.



Я считаю, что это большая история. Магомед Исмаилов — это большое имя. Противостояние против Александра Илича — это большая история в отличном промоушене Pravda. Если мне сейчас кто-то предложит меньше 30 миллионов, я не соглашусь», — сказал Исмаилов в эфире передачи «ХукВам».