Юбэнк-младший провалил допинг-тест. Промоутеры боя с Бенном отказываются отменять поединок

Бой между британским средневесом Крисом Юбэнком-младшим и Конором Бенном состоится, несмотря на проваленный допинг-тест одного из боксёров.
В допинг-пробе 26-летнего Конора Бенна, взятой Добровольной антидопинговой ассоциацией (VADA), были обнаружены следы препарата от бесплодия.
Британский боксёрский совет по контролю, который является руководящим органом Соединённого Королевства в профессиональном боксе, запретил поединок. Вечером 4 октября Британская федерация бокса выпустила решение, согласно которому бой должен быть отменён как «не отвечающий интересам бокса».
Несмотря на это, промоутеры поединка Эдди Хирн и Калле Зауэрлэнд не собираются отменять поединок.
«Проба В ещё не была протестирована, а это означает, что нарушение правил не подтверждено. Фактически, мистеру Бенну не предъявлено никаких обвинений в нарушении правил, он не отстранён и может свободно драться», — сказал Хирн.
«Мы проконсультировались у врачей. Кломифен может повышать уровень тестостерона, но эксперты, с которыми мы консультировались, не видят, какое преимущество это может дать. Поэтому мы сразу же обсудили это с самым важным человеком с нашей стороны, которым является спортсмен. Юбэнк был рад продолжить подготовку к бою», — сказал Зауэрлэнд.
Поединок состоится 8 октября в Лондоне на O2 Arena.
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