Женская сборная России по боксу не примет участия в чемпионате Европы

Пресс-служба Европейской конфедерации бокса сообщила, что женская сборная России не примет участия в чемпионате Европы — 2022, который состоится в Черногории.

«EUBC получила решение Международной ассоциации бокса вновь допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. EUBC позволит спортсменам участвовать в турнирах после предстоящего чемпионата Европы, который начнётся на следующей неделе в Черногории, поскольку список участников уже составлен», — говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, вчера, 5 октября, совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) решил отменить недопуск боксёров из России и Беларуси к соревнованиям.

Женский чемпионат Европы будет проходить с 14 по 22 октября в черногорской Будве.