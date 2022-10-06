Женская сборная России по боксу не примет участия в чемпионате Европы
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Пресс-служба Европейской конфедерации бокса сообщила, что женская сборная России не примет участия в чемпионате Европы — 2022, который состоится в Черногории.
«EUBC получила решение Международной ассоциации бокса вновь допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. EUBC позволит спортсменам участвовать в турнирах после предстоящего чемпионата Европы, который начнётся на следующей неделе в Черногории, поскольку список участников уже составлен», — говорится в заявлении пресс-службы.
Напомним, вчера, 5 октября, совет директоров Международной ассоциации бокса (IBA) решил отменить недопуск боксёров из России и Беларуси к соревнованиям.
Женский чемпионат Европы будет проходить с 14 по 22 октября в черногорской Будве.
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