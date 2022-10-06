Гэтжи рассказал, как пройдёт бой между Махачевым и Оливейрой
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи высказался по поводу предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Вопрос заключается в том, позволит ли Оливейра себя засабмитить – если нет, то, скорее всего, он проведёт три раунда на спине и проиграет Махачеву решением. Так считает большинство, потому что это наиболее вероятный вариант развития событий, но если мы вспомним недавний бой Камару, то поймём, что это лучший спорт в мире, в котором может случиться всё что угодно.
Я с нетерпением жду этот бой. Надеюсь, Оливейра сможет остаться в стойке и побьёт Махачева. Было бы круто увидеть такое. Посмотрим, что будет», — приводит слова Гэтжи LowKick MMA.
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