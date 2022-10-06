Бёрнс: хочу, чтобы Чимаев остался в нашем дивизионе

Боец полусреднего веса UFC Гилберт Бёрнс рассказал, что он не хочет, чтобы швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев переходил в другой дивизион.
«Надеюсь, он останется в полусредней категории. Я знаю, многие бойцы обрадовались слухам о том, что он может подняться в весе. Но я хочу, чтобы он остался в нашем дивизионе.
Думаю, это возможно. Ему просто нужно быть дисциплинированнее. Хотя дело здесь не только в дисциплине: если ты подписал контракт, ты должен соблюдать его условия. Ты должен быть мужчиной.
Я думаю, он просто слишком молод. Много хайпа вокруг него, много всего остального. Я проиграл несколько поединков из-за тяжёлых весогонок, но вес я делал всегда, понимаете? Не знаю, ему просто надо повзрослеть. И окружить себя хорошими наставниками, менеджерами и людьми, которые будут говорить ему правду, а также будут помогать ему в развитии и выполнении обязательств по контрактам, которые он подписывает», — приводит слова Бёрнса MMA News.
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